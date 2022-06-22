السوق الرسمية: الدولار واليورو يرتفعان أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

صعد سعرا العملتين الأميركية والأوروبية مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.82 دينار مقابل 4.81 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبالمثل زاد سعر صرف اليورو، مسجلا 5.07 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، في حين ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.90 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.28 دينار، و1.31 دينار، و1.55 دينار على الترتيب.

وحافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واليوان الصيني على 0.71 دينار.