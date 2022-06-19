الدبيبة يبحث مع وزير الإسكان تطورات سير العمل بمصلحة التخطيط العمراني

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ومدير مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني، تطورات سير العمل بمصلحة التخطيط العمراني.

وناقش اللقاء الذي عُقِد اليوم بديوان مجلس الوزراء، وحضره وزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة بشأن اعتماد بعض المخططات الحضرية وسبل اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامتها، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم.

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واستمع الدبيبة، خلال اللقاء، لعدد من الملاحظات الفنية والقانونية من قبل وزير الإسكان ومدير المصلحة، وأصدر تعليمات بضرورة بذل الجهود بشأن تنظيم المصلحة وتفعيل عملها في تنفيذ خطة الحكومة في جميع المجالات.

وأعيد تشكيل إدارة مصلحة التخطيط العمراني، من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، «بهدف تفعيل دورها والقيام بالمهام المنوطة بها والمتعثرة منذ سنوات».