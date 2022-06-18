الدبيبة يتفقد مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بطريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بمنطقة طريق المطار بطرابلس، ضمن خطة «عودة الحياة»، ونسب الإنجاز بالمشروع.

وقال الدبيبة، إن مشروع باب طرابلس، ضمن عديد المشروعات المتوقف تدشينها خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن المشروع ينقسم إلى ثلاث أو أربع أقسام، أهمها السكني، بحسب بيان للحكومة اليوم.

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وعرضت خلال الجولة، نبذة عن مشروع باب طرابلس 1، من خلال عرض فني يوضح تقسيمه إلى 22 موقعًا متعدد الاستخدام، منها أبراج ومبانٍ إدارية وخدمية وسكنية وتعليمية وصحية على مساحة تصل إلى 91 هكتارًا، ويصل إجمالي المباني بالمشروع إلى 127 مبنى.

كما شهدت الجولة، عرضًا ضوئيًا يوضح أهم المشاريع التي تقوم الشركة الليبية للتنمية والاستثمار بتنفيذها.

رافق الدبيبة خلال الجولة، عدد من الوزراء ومديري المؤسسات الاستثمارية الليبية.

الدبيبة يتفقد مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بطريق المطار. 18 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة يتفقد مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بطريق المطار. 18 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة يتفقد مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بطريق المطار. 18 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة يتفقد مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بطريق المطار. 18 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة يتفقد مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بطريق المطار. 18 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بطريق المطار. 18 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة يتفقد مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بطريق المطار. 18 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة يتفقد مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بطريق المطار. 18 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة يتفقد مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بطريق المطار. 18 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)