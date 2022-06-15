المنفي يبحث مع الغويل والبرغوثي الوضع السياسي الراهن

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفى، عضو لجنة الحوار السياسي، وأحد حكماء مدينة بني وليد، محمد البرغوثي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصاية، سلامة الغويل، لمناقشة الوضع السياسي الراهن، وعدد من قضايا الشأن العام، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك.

ونقل البيان عن عضو لجنة الحوار، خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، قوله إن «حالة الاستقرار السياسي والأمني، ستمنح البلاد استقرارا اقتصاديا واجتماعيًا، يعزز المصالحة والسلم الاجتماعي في البلاد».

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وأشاد البرغوثي، وفق البيان، «بدور المجلس الرئاسي في هذه المرحلة، التي يمضي فيها بخطى ثابتة في مشروع المصالحة الوطنية».

يأتي ذلك في ضوء سلسلة لقاءات عقدها رئيس المجلس الرئاسي خلال الفترة الأخيرة مع مكونات اقتصادية وسياسية وتنفيذية، بالتزامن مع أزمة سياسية بالبلاد مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.