وفاة شابين جراء انقلاب سيارة قرب مدخل سرت

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، الجمعة، حالتي وفاة لشابين جراء انقلاب سيارة كانا يستقلانها قرب مدخل المدينة.

وقال مصدر طبي بالمستشفى في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المتوفين هما كل من محمد سماعيل الشعالي عمره (25 عاما)، ومرعي عبدالعزيز التاورغي (34 عاما).

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وذكر المصدر أن السيارة التي تعرضت للحادث هي نوع «تويوتا»، انقلبت قرب جزيرة الدوران عند مدخل سرت، مشيرا إلى أنه لم يعرف بعد سبب الحادث وما إن كان السرعة أم فقدان التوزان.