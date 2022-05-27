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4 وفيات من عائلة واحدة في حادث سيارة مروع جنوب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 27 مايو 2022, 07:22 مساء
4 وفيات من عائلة واحدة في حادث سيارة مروع جنوب سرت
السيارة عقب الحادث في سرت، 27 مايو 2022. (بوابة الوسط)
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توفي أربعة أشخاص من عائلة واحدة في حادث سيارة، الجمعة، جنوب مدينة سرت. 

وقالت مصادر متطابقة، لـ«بوابة الوسط» إن سبب الحادث هو اندلاع حريق بالسيارة بسبب وجود غالون وقود بالسيارة.

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وحسب المصادر، فقد توفي أربعة أشخاص من مرزق من بينهم امرأة ورضيع عمره 10 أشهر تقريبًا بعد تحرك السيارة واشتعالها بالنيران، فيما لا تزال حالة شخص واحد حرجة، حسب ما نقل الى مستشفى «ابن سينا»، وأُدخل العناية رضيع عمره 10 أشهر.

وفيما يلي أسماء ضحايا الحادث:
- عبداللطيف تريو من مدينة مرزق (31 عامًا).
- وليد محمود الدليمي (28 سنة) وزوجته مروة التارقي (25 سنة).
- الرضيع الطفل مناف (10 أشهر).

السيارة عقب الحادث في سرت، 27 مايو 2022. (بوابة الوسط)
السيارة عقب الحادث في سرت، 27 مايو 2022. (بوابة الوسط)
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