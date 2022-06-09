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حكومة باشاغا تعيد تشكيل المجلس التسييري لبلدية مرادة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 09:22 مساء
حكومة باشاغا تعيد تشكيل المجلس التسييري لبلدية مرادة
وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية مرادة. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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أعاد وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي، تشكيل المجلس التسييري لبلدية مرادة، بموجب قراره رقم (2) لسنة 2022 الذي أصدره اليوم الخميس، وذلك بعد يومين من اجتماع وفد من أعيان وعميد وأعضاء المجلس البلدي مرادة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك» إن رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية مرادة أدوا القسم القانوني أمام وزير الحكم المحلي سامي الضاوي. وضمت قائمة المجلس التسييري لبلدية مرادة 7 أعضاء هم: خالد مخيون، وعاشور يوسف، وفرج جادالله، ومفتاح الزروق، وعبدالرحمن ذياب، وعثمان حامد، وسهام أبوصلاح.

وأضاف المكتب الإعلامي أن وزير الحكم المحلي سامي الضاوي أكد خلال مراسم أداء القسم على أهمية تمكين المجالس التسييرية وحثها على المشاركة في صناعة القرار على المستوى المحلي حتى تسهم في تحسين المناطق التي تعمل بها.

اجتماع أعيان وأعضاء المجلس البلدي مرادة مع الدبيبة
يأتي هذا الإجراء بعد يومين من لقاء الدبيبة، مع أعيان بلدية مرادة، بحضور مجلسها البلدي، وعضوي مجلس النواب صالح فحيمة، وجاب الله الشيباني، مساء الإثنين، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

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وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن لقاء الدبيبة مع وفد بلدية مرادة خُصص لمتابعة أوضاع البلدية، ومعالجة عدد من المشاكل التي تواجه المنطقة وسكانها، مشيرة إلى أن أهالي المنطقة أشادوا بحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها طريق مرادة-العقيلة، لما لها من أهمية، التي كانت مهملة طيلة السنوات الماضية.

وأصدر الدبيبة في ختام اللقاء «تعليماته لجهاز الإسكان والمرافق ووزارة الموارد المائية، لاستكمال أعمال المرافق المتكاملة لبلدية مرادة، والبدء في حفر بئرين للمياه المخصصة من وزارة الموارد المائية» وفق ما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك».

الدبيبة يلتقي عمداء بلديات من المنطقة الشرقية
جاء لقاء الدبيبة مع وفد بلدية مرادة، في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها مع المسؤولين المحليين والقيادات السياسية والاجتماعية بعدة مناطق، حيث استقبل خلال الأيام الأخيرة عددا من عمداء البلديات بالمنطقة الشرقية.

واستقبل الدبيبة، الأسبوع الماضي، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق وعميد بلدية القبة وعميد وأعضاء المجلس البلدي البيضاء، وكذلك عميد بلدية المرج، وتركزت المناقشات على حلحلة الأزمات المحلية في تلك البلديات.

أداء القسم القانوني لأأعضاء المجلس التسييري لبلدية مرادة أمام وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب. (المكتب الإعلامي للحكومة)
أداء القسم القانوني لأأعضاء المجلس التسييري لبلدية مرادة أمام وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب. (المكتب الإعلامي للحكومة)
أداء القسم القانوني لأأعضاء المجلس التسييري لبلدية مرادة أمام وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب. (المكتب الإعلامي للحكومة)
أداء القسم القانوني لأأعضاء المجلس التسييري لبلدية مرادة أمام وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب. (المكتب الإعلامي للحكومة)
وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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