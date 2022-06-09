أجدابيا.. إغلاق محال بيع دواجن لعدم وجود تراخيص

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا عن إغلاق عدد من محال بيع الدواجن، وذلك لعدم وجود تراخيص تجارية بالمدينة، حسب ما ذكره مكتب الإعلام بالفرع.

وقال معاون رئيس الجهاز الرائد علي الصبحي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن دوريات الفرع، أثناء مرورها على محال بيع الدواجن الواقعة وسط المدينة، اتضح أن بعضها تقوم برمي مخلفات الدواجن في مبنى حكومي طور الإنشاء بشكل عشوائي.

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وأضاف الصبحي أنه جرى إجبار أصحاب المحال والعاملين فيها على تنظيف المبنى الحكومي وإغلاق المحال بالشمع الأحمر، كونها تعمل بدون تراخيص تجارية لمزاولة النشاط التجاري.

وأكد استمرار مرور الدوريات الأمنية على كافة المحال التجارية في أجدابيا وضواحيها، بمختلف أنواعها ومعاقبة المخالفين للوائح والقوانين المعمول بها.

جانب من حملة ضبط أحد محال بيع الدواجن في أجدابيا (جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا)