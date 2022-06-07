بريطانيا: ندعم جهود تسهيل عملية سياسية شاملة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سفارة بريطانيا لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، مواصلة دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تسهيل «عملية سياسية شاملة» في البلاد.

ودعت السفارة في بيان مقتضب عبر حسابها على موقع «تويتر» قادة ليبيا إلى الاستمرار في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودعم المفوضية العليا للانتخابات لإجراء «انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية»، علاوة على تقديم الخدمات العامة.

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والأحد الماضي، جددت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، دعوة القادة الليبيين للسعي إلى «التسوية والتعاون والتوافق»، وقبل ذلك الاستمرار في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة، معلنة إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة البريطانية لدى ليبيا بشكل رسمي.