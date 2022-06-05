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خلال افتتاح السفارة في طرابلس.. سفيرة بريطانيا تدعو القادة الليبيين إلى التوافق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 09:14 مساء
خلال افتتاح السفارة في طرابلس.. سفيرة بريطانيا تدعو القادة الليبيين إلى التوافق
السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هوريندال. (أرشيفية: وزارة الخارجية والتنمية البريطانية)
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جددت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، دعوة القادة الليبيين للسعي إلى «التسوية والتعاون والتوافق»، وقبل ذلك الاستمرار في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة، معلنة إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة البريطانية لدى ليبيا بشكل رسمي.

جاء ذلك خلال كلمتها في حفل إعادة افتتاح السفارة البريطانية في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الأحد، والذي يتزامن مع احتفالات المملكة المتحدة بـ«اليوبيل البلاتيني» لعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة مرور 70 عامًا لاعتلائها العرش، والذي أقيم بمقر السفارة بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا والمسؤولين والشخصيات العامة.

وشكرت السفيرة البريطانية في مستهل كلمتها الحاضرين لحفلة عيد ميلاد الملكة التي تقام للمرة الأولى في العاصمة طرابلس منذ ثماني سنوات، مشيدة بالشراكة الوطيدة مع ليبيا في مختلف المجالات.

ليبيا أول دولة عربية تزورها الملكة إليزابيث
وقالت: «نجتمع اليوم للاحتفال بمناسبة تاريخية. في السادس من فبراير 2022، أصبحت الملكة إليزابيث الثانية أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني، بمناسبة سبعين عامًا من الخدمة لشعب المملكة المتحدة والكومنولث».

وأوضحت أن الملكة إليزابيث «بدأت حكمها الاستثنائي في العام 1952، بعد عام وشهرين فقط من تشكيل المملكة المتحدة الليبية»، مضيفة أنها قامت منذ ذلك الوقت «بأكثر من 260 زيارة رسمية» حيث «كانت ثاني زيارة لها إلى مدينة طبرق، والتقت بالملك إدريس الذي أهداها وسام إدريس الأول» لتكون ليبيا هي أول دولة عربية تزورها الملكة، التي كانت «طوال فترة حكمها، شاهدة على العلاقة الدائمة والحيوية بين بلدينا. هذه العلاقة عميقة ودائمة».

الروابط القوية بين ليبيا وبريطانيا
وذكَّرت السفيرة البريطانية في كلمتها بالكفاح المشترك بين القوات المسلحة الليبية والبريطانية في الماضي، وقالت «لقد قاتلت قواتنا المسلحة معًا في الحرب العالمية الثانية وأخيرًا ضد داعش في سرت». مشيرة إلى حصول «166 ليبيًا وليبية منذ العام 2000، على منحة تشيفنينج للدراسة في المملكة المتحدة». مؤكدة على أن ذلك دليل على أن الروابط بين ليبيا وبريطانيا «قوية وتستمر في النمو».

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كما أوضحت السفيرة أن وظيفتها والطاقم الدبلوماسي بالسفارة البريطانية في الوقت الحاضر، «هي تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وليبيا، ودعم شعب ليبيا»، معربة عن سعادتها وفخرها بالإعلان «هذا المساء بأن المملكة المتحدة تعيد الافتتاح الرسمي لسفارتنا في ليبيا».

أنشطة السفارة البريطانية في ليبيا
وجددت السفيرة البريطانية التأكيد على التزام بلادها «تجاه ليبيا بأكملها» رغم وجود مقر السفارة في طرابلس، مستعرضة أبرز الأنشطة التي تشرف السفارة البريطانية عليها في ليبيا وتمس حياة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، والتي منها: «التدريب على إنفاذ القانون في بنغازي وسبها ومصراتة وطرابلس. ومشاريع مكافحة الألغام في سرت. ومساعدة معلمي اللغة الإنجليزية من خلال المجلس الثقافي البريطاني. وبرامج بناء السلام في أجدابيا وطبرق وزليتن. ودعمنا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في جميع أنحاء البلاد».

وأعربت هورندال أيضًا عن فخرها «بشكل خاص بأن الشركات البريطانية تتعاون مع الشركات الليبية ولها تأثير ملموس على التنمية الاقتصادية في ليبيا»، مشيرة إلى أن «هناك العديد من هذه الشركات الليلة، بما في ذلك شركة UK Solar Power وممثلها سراج العلاّم، والتي تقود جهود زيادة الطاقة الشمسية في ليبيا».

ونوهت السفيرة خلال كلمتها باستمرار التحديات السياسية والأمنية التي تواجه ليبيا وحالت دون حضور العديد من الأصدقاء والزملاء من جميع أنحاء البلاد لحفل السفارة البريطانية في طرابلس. وقالت: «إذا أرادت ليبيا أن تحقق إمكانياتها السياسية والاقتصادية، يجب على القادة الليبيين الاستمرار في تنفيذ اتفاق أكتوبر لوقف إطلاق النار والعمل معًا، والسعي إلى التسوية والتعاون والتوافق. هذا ما يستحقه شعب ليبيا».

واعتبرت السفيرة البريطانية أن «الملكة هي أفضل مثال في القيادة» حيث «كرست طوال فترة حكمها، حياتها للخدمة العامة، وتجاوزت السياسة والجغرافيا، وكانت مصدرًا للاستمرارية والقوة»، معلنة في ختام كلمتها إعادة «افتتاح السفارة البريطانية بشكل رسمي في ليبيا من خلال رفع علمنا».

مراسم رفع العلم البريطاني بالسفارة البريطانية في طرابلس، الأحد 5 يونيو 2022. (كارولين هوريندال)
مراسم رفع العلم البريطاني بالسفارة البريطانية في طرابلس، الأحد 5 يونيو 2022. (كارولين هوريندال)
مراسم رفع العلم البريطاني بالسفارة البريطانية في طرابلس، الأحد 5 يونيو 2022. (كارولين هوريندال)
مراسم رفع العلم البريطاني بالسفارة البريطانية في طرابلس، الأحد 5 يونيو 2022. (كارولين هوريندال)
السفيرة كاورلين هورندال متحدثة في حفل افتتاح السفارة البريطانية في ليبيا، مساء الأحد 5 يونيو 2022. (تويتر)
السفيرة كاورلين هورندال متحدثة في حفل افتتاح السفارة البريطانية في ليبيا، مساء الأحد 5 يونيو 2022. (تويتر)
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