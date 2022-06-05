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السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 07:21 مساء
السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة
السفيرة كاورلين هورندال متحدثة في حفل افتتاح السفارة البريطانية في ليبيا، مساء الأحد 5 يونيو 2022. (تويتر)
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أعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، مساء اليوم الأحد، «إعادة الافتتاح الرسمي» للسفارة في العاصمة طرابلس «الليلة»، معتبرة أن «هذا دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا».

وغردت هورندال عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «يسعدني الإعلان وبفخر إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة البريطانية في ليبيا الليلة، هذا دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا». وأكدت أن المملكة المتحدة «ستواصل العمل مع الليبيين والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة لليبيا».

يأتي الإعلان عن إعادة فتح السفارة البريطانية في ليبيا بالتزامن مع احتفالات المملكة المتحدة بـ«اليوبيل البلاتيني» للملكة إليزابيث الثانية، وبعد أكثر من 8 سنوات من مغادرتها العاصمة طرابلس في العام 2014 على خلفية تردي الأوضاع الأمنية وتفاقم الأزمة السياسية آنذاك. 

أبرز السفارات التي عادت إلى طرابلس
وبإعادة الافتتاح الرسمي في طرابلس، تنضم السفارة البريطانية إلى سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا واليونان ومالطا والاتحاد الأوروبي والإمارات التي أعيد افتتاحها رسميًا من قبل رؤساء الحكومات والأجهزة والبعثات الدبلوماسية في تلك البلدان وبدأت بالفعل العمل من العاصمة الليبية خلال عهد حكومة الوحدة الوطنية. 

وأعلن الرئيس الفرنسي في 23 مارس 2021، إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا، بينما افتتح وزير الخارجية الألماني السابق هيكو ماس السفارة الألمانية يوم 9 سبتمبر 2021، وافتتح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في 3 يونيو 2021، وأعلنت الإمارات فتح سفارتها في طرابلس يناير الماضي. 

نشاط مكثف للسفيرة البريطانية في ليبيا
ومنذ توليها قيادة البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى ليبيا، سجلت السفيرة كارولين هورندال، نشاطًا مكثفًا من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف المحلية والدبلوماسية الفاعلة من أجل حشد الجهود لدعم العملية السياسية للوصول إلى تسوية للأزمة الليبية. 

- بريطانيا: لن ندعم أي عمل يقوض العملية السياسية في ‎ليبيا
- السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة
- السفارة البريطانية: حماية الاستقرار في ليبيا «أولوية قصوى»

وتلعب السفيرة البريطانية دورًا متقدمًا في قيادة الجهود الدبلوماسية الرامية لحشد الدعم للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، وتبدو أكثر حزمًا بشأن ضرورة استكمال خارطة الطريق التي يأمل الليبيون أن تتوج بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما هو مخطط.

وأثار تصريح للسفيرة كارولين هورندال يوم 23 ديسمبر 2021، ردود فعل واسعة في ليبيا، عندما أكدت أن المملكة المتحدة لن تدعم «أي عمل يقوض العملية السياسية في ليبيا»، مشددة على أن «الأولوية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة»، وذلك بعد إرجاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر.  

وقبل أيام، حثت السفارة البريطانية لدى ليبيا، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة التقدم نحو القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، مشددة على ضرورة إظهار التقدم من قبل المجلسين نحو هذا الهدف، وذلك في ختام الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر» في 22 مايو.

ومع تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا، ترى المملكة المتحدة، أن حماية الاستقرار «أولوية قصوى في ليبيا» خلال المرحلة الحالية، التي تنتهي وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي يوم 22 يونيو الجاري.

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