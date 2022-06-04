«الأرصاد»: أجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال الليبي خاصة الشمال الشرقي، اليوم السبت، فيما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب المناطق الساحلية تتراوح بين 28 و32 درجة، بينما لا تتجاوز 26 درجة على مناطق الجبل الأخضر وطبرق.

وتكون الحرارة مرتفعة على مناطق الدواخل والجنوب، إذ تتراوح بين 36 و40 درجة، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على سرت.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، وتكون غربية إلى شمالية غربية على مصراتة وسرت.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة على المناطق الساحلية، وبين 35 و38 درجة على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على سهل بنغازي وبعض مناطق الجبلية.

- الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبيًا على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجةعلى الساحل، وبين 34 و37 درجة على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات- غدامس - الحمادة:

- السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة، تسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

- السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 37 و39 درجة.

* غروب الشمس اليوم الساعة 20:12 على طرابلس، وشروق شمس غدًا الأحد 05:59.

خريطة الطقس على ليبيا، اليوم السبت 4 يونيو 2022. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)