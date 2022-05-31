حفتر: تمكنا من إنجاز مشروع القضاء على الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط

شهد قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، حفل تخريج الدفعتين 54/55 من الكلية العسكرية البرية، وتخريج دفعة جديدة من الكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الكلية العسكرية بتوكرة مساء الإثنين بحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، والمفتش العام ورؤساء أركان البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس أركان حرس الحدود، ومديري الإدارات ورؤساء الهيئات وعدد كبير من أولياء أمور الطلبة.

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وقال حفتر، في كلمة خلال الحفل الذي شهد إعلان النتائج للطلبة الأوائل، وتوزيع الشهادات: «الحمدلله كنا عند وعدنا لكم ببناء قوات مسلحة يمكنها أن تقارع الإرهاب في رحلة جمعت بين البناء والقتال»، وفق بيان نشره آمر التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب على «فيسبوك».

حفتر: تمكنا من إنجاز مشروع القضاء على الإرهاب

وأضاف: «تمكنا في ظروف صعبة للغاية أن ننجز مشروعنا الوطني العظيم بالقضاء على الإرهاب الذي كان سيجعل من ليبيا بؤرة إرهابية، تمكن الإرهابيين وداعميهم من السيطرة على كامل المنطقة».

وتابع: «ها نحن اليوم لازلنا ننجز الكثير ونناضل ولازلنا نبني ونعمل على تطوير قدرات القوات المسلحة حتى تستطيع أن تؤدي مهامها في الحفاظ على الوطن وتحقيق سيادته والقضاء على الإرهاب».

تحديد المستوى الدراسي للعام الدراسي القادم

وأصدر حفتر قرارا بشأن تحديد المستوى الدراسي للشهادة الثانوية منذ الدفعة القادمة على أن يكون نظام الدراسة 3 سنوات.

صدام نجل المشير خليفة حفتر خلال حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية (صفحة اللواء خالد المحجوب على فيسبوك)

حفتر يؤدي التحية العسكرية خلال حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية (صفحة اللواء خالد المحجوب على فيسبوك)

حفتر يحضر حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية (صفحة اللواء خالد المحجوب على فيسبوك)

استعراض عسكرية خلال حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية (صفحة اللواء خالد المحجوب على فيسبوك)

جانب من حضور حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية (صفحة اللواء خالد المحجوب على فيسبوك)