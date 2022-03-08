المشير حفتر يفتتح مدرسة الكرامة التعليمية التخصصية باللواء 106 مجحفل

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، مدرسة الكرامة التعليمية التخصصية باللواء 106 مُجحفل التابع للقيادة العامة، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري وعدد من القيادات العسكرية.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن المدرسة جرى تجهيزها بأحدث وسائل الإيضاح وكافة أنواع مدخرات التدريب لتواكب التطور، وإعداد كوادر عسكرية قتالية قادرة على إدارة كافة أنواع الأسلحة المشتركة.

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وهذا هو الظهور الأول للمشير خليفة حفتر منذ 21 ديسمبر 2021؛ حيث شارك في اجتماع مع عدد من مرشحي الانتخابات الرئاسية في مدينة بنغازي حينها، والأول أيضًا بزيه العسكري منذ الإجازة التي بدأها استعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسية التي لم تُجر يوم 24 ديسمبر.

المشير حفتر لدى وصوله مقر مدرسة الكرامة التخصصية باللواء 106 مجحفل، الثلاثاء 8 مارس 2022. (القيادة العامة)