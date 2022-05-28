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محلة جرمة الأثرية تشهد بدء الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة السبت 28 مايو 2022, 03:38 مساء
محلة جرمة الأثرية تشهد بدء الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق
الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق في ليبيا «إيموهاق»، 28 مايو 2022. (بوابة الوسط)
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شهدت محلة جرمة الأثرية، ببلدية الغريفة، في وادي الحياة، اليوم السبت، بدء الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق في ليبيا «إيموهاق»، بحضور شباب الطوارق من مختلف مناطق ليبيا، وذلك بإحدى قاعات صندوق التضامن أوباري.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للملتقى، إكلي شكاء إن الهدف من هذا الملتقى عرض ما قامت به اللجنة التحضيرية، ولجان التواصل من عمل وزيارات لمختلف مناطق الطوارق فى ليبيا؛ إذ جرى الإعلان واعتماد جسم يمثل كافة شباب الطوارق في ليبيا، تحت مسمى «الكونغرس الوطني لشباب إيموهاق الطوارق ليبيا»، بغرفتين الأولى تشريعية وتضم 90 عضوًا يمثلون شباب الطوارق فى ليبيا والمجلس التنفيذي، يضم في عضويته 22 عضوًا.

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وأكد مجدي بوهمة، أحد الأعضاء ضمن المبادرة، الاتفاق على الالتزام بحماية وحدة ليبيا وسيادتها وحدودها الوطنية، مع احترام والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة، وكذلك رفض خطاب الكراهية والتشهير وكافة أوجه التمييز.

الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق في ليبيا «إيموهاق»، 28 مايو 2022. (بوابة الوسط)
الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق في ليبيا «إيموهاق»، 28 مايو 2022. (بوابة الوسط)
الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق في ليبيا «إيموهاق»، 28 مايو 2022. (بوابة الوسط)
الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق في ليبيا «إيموهاق»، 28 مايو 2022. (بوابة الوسط)
الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق في ليبيا «إيموهاق»، 28 مايو 2022. (بوابة الوسط)
الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق في ليبيا «إيموهاق»، 28 مايو 2022. (بوابة الوسط)
الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق في ليبيا «إيموهاق»، 28 مايو 2022. (بوابة الوسط)
الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق في ليبيا «إيموهاق»، 28 مايو 2022. (بوابة الوسط)
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