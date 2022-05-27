الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، تعيين العميد مهندس على مخلوف إبراهيم، مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني.

جاء ذلك في القرار الذي حمل رقم 455، وأصدره الدبيبة الأربعاء.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه».

- الدبيبة يعين رئيسا جديدا لمصلحة الطيران المدني

وفي 17 مايو الحالي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتعيين محمد محمد عبدالسلام شليبك رئيسًا لمصلحة الطيران المدني، وفق نص القرار رقم 418 لسنة 2022.