Atwasat

فوز وزير الرياضة بحكومة «الوحدة» بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 06:49 مساء
فوز وزير الرياضة بحكومة «الوحدة» بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
الجويفي خلال مشاركته في اجتماع الدورة رقم 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة. الخميس 26 مايو 2022. (وزارة الرياضة)
alwasat radio

فاز وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع عيسى، بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي أُجريت ظهر اليوم الخميس، في القاهرة «بتصويت الأغلبية» من الأعضاء إلى جانب وزراء الشباب والرياضة بدول «السعودية، الكويت، العراق، تونس، الإمارات، الجزائر، ليبيا، الأردن، وفلسطين، بالاضافة إلى مصر، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة رقم 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسط العاصمة المصرية، بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ومدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، فيصل غسال ووزراء الشباب والرياضة العرب.

- وزير الرياضة يناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه نادي «الجزيرة»
- وزير الرياضة يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشطرنج
- وزير الرياضة يجتمع بمدراء مكاتب الرياضة بالمناطق (صور)

وأضافت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية أنه إلى جانب انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أُجريت أيضًا انتخابات اللجنتين الشبابية والرياضية الفنيتين المعاونتين للمجلس.

وزير الرياضة يلتقي الأمين العامة للجامعة العربية
والتقى وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، ظهر اليوم بعد ذلك، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بحضور مندوب ليبيا لدى الجامعة السفير عبدالمطلب ثابت.

وقالت ثابت، عبر حسابه على «فيسبوك»، إنهما ناقشا مع أبوالغيط البرامج والمشروعات التي سيجرى الشروع فيها وتنفيذها خلال العام المقبل، من قبل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ودور جامعة الدول العربية في دعم المجلس في خططه الموضوعة للمرحلة المقبلة.

وأضاف ثابت أن أبوالغيط هنأ في ختام اللقاء، وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، لمناسبة انتخابه عضوًا بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بعد الانتخابات التي جرت اليوم بمقر الجامعة.

لقطة جماعية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة. الخميس 26 مايو 2022. (وزارة الرياضة)
لقطة جماعية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة. الخميس 26 مايو 2022. (وزارة الرياضة)
لقاء الجويفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة. الخميس 26 مايو 2022. (وزارة الرياضة)
لقاء الجويفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة. الخميس 26 مايو 2022. (وزارة الرياضة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»

إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»
المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا

عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد ...
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 ...
«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى

«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى
ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي

«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية

منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتخاب عبدالشفيع الجويفي عضوا بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
انتخاب عبدالشفيع الجويفي عضوا بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
رئيسا الجزائر وإيطاليا: لا حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات
رئيسا الجزائر وإيطاليا: لا حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات
جوناثان واينر: النخبة السياسية في ليبيا أقوى من أي مندوب دولي.. والانتخابات ليست سهلة
جوناثان واينر: النخبة السياسية في ليبيا أقوى من أي مندوب دولي.. ...
باشاغا: لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100%
باشاغا: لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100%
الدبيبة وعون يناقشان آلية متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط
الدبيبة وعون يناقشان آلية متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
لجان التواصل لمبادرة «لم الشمل» تتفق على اسم التجمع الخاص بشباب الطوارق
لجان التواصل لمبادرة «لم الشمل» تتفق على اسم التجمع الخاص ......
فوز وزير الرياضة بحكومة «الوحدة» بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
فوز وزير الرياضة بحكومة «الوحدة» بعضوية المكتب التنفيذي ......
مجلس الأمن يناقش تطورات الأوضاع في ليبيا
مجلس الأمن يناقش تطورات الأوضاع في ليبيا...
الدبيبة وعون يناقشان آلية متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط
الدبيبة وعون يناقشان آلية متابعة الميزانية الاستثنائية ......
باشاغا: لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100%
باشاغا: لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100%...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط