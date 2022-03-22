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وزير الرياضة يناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه نادي «الجزيرة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 08:06 مساء
وزير الرياضة يناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه نادي «الجزيرة»
وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، يلتقى رئيس نادي «الجزيرة» إسماعيل بدروش، وعدنان أبو الشوشي رئيس الجمعية العمومية لقدامى الرياضيين بزوار. (الإنترنت)
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التقى، ظهر اليوم الثلاثاء، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، رئيس الجمعية العمومية لنادي «الجزيرة»، إسماعيل بدروش، وعدنان أبو الشوشي رئيس الجمعية العمومية لقدامى الرياضيين بزوارة، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وتطرق اللقاء، للحديث حول ملف التطوير والصيانة التي يحتاجها النادي، لا سيما بعد عملية الصيانة والتطوير التي جرت لملعب النادي أخيرًا، كما نقاش اللقاء أيضًا المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل النادي، وآلية وضع الحلول لها، من أجل قيام المسؤولين عليه، بالأعمال المناطة بهم على أكمل وجه.

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دعم الوزارة لجميع الأندية الرياضية
وجدد وزير الرياضة، تأكيده على دعم الوزارة جميع الأندية الرياضية في ليبيا، وتقديم المساندة لها، من أجل تخفيف الصعوبات عليهم، حتى يتمكنوا من تقديم أجيال جديدة من الأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب، من أجل تمثيل دولة ليبيا، أفضل تمثيل، في شتى المحافل العربية والدولية.

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