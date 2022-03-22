وزير الرياضة يناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه نادي «الجزيرة»

القاهرة - بوابة الوسط

التقى، ظهر اليوم الثلاثاء، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، رئيس الجمعية العمومية لنادي «الجزيرة»، إسماعيل بدروش، وعدنان أبو الشوشي رئيس الجمعية العمومية لقدامى الرياضيين بزوارة، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وتطرق اللقاء، للحديث حول ملف التطوير والصيانة التي يحتاجها النادي، لا سيما بعد عملية الصيانة والتطوير التي جرت لملعب النادي أخيرًا، كما نقاش اللقاء أيضًا المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل النادي، وآلية وضع الحلول لها، من أجل قيام المسؤولين عليه، بالأعمال المناطة بهم على أكمل وجه.

- وزير الرياضة يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشطرنج

- الجويفي يهنئ الأهلي طرابلس على إنجاز «الكونفدرالية»

- عبدالسلام عبدالله غويلة وزيرا للرياضة