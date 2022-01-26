وزير الرياضة يجتمع بمدراء مكاتب الرياضة بالمناطق (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، الثلاثاء، اجتماعا موسعا، مع مدراء مكاتب الرياضة بالمناطق، وذلك بمقر وزارة الرياضة بمدينة طرابلس.

وناقش الاجتماع، الذي كان بحضور وكيل ديوان الوزارة بشير هاشم، ووكيل شؤون الرياضة جمال أبو نوارة، الصعوبات والعراقيل، التي تواجه سير عمل مكاتب الرياضة في مختلف المدن والمناطق الليبية، وآلية وضع الحلول لها، بحسب صفحة وزارة الرياضة عبر «فيسبوك».

كما استعرض الاجتماع، خطة عمل وزارة الرياضة للعام الجاري 2022، وكيفية العمل عليها من خلال مكاتب الرياضة بمختلف فروعها.

وشدد وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي علي الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من مكاتب الرياضة، على مستوى البلديات، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم، حتى يتمكنوا من أداء المهام المناطة بهم.

وزير الرياضة يجتمع بمدراء مكاتب الرياضة بالمناطق. (فيسبوك)

وزير الرياضة يجتمع بمدراء مكاتب الرياضة بالمناطق. (فيسبوك)