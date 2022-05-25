«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي تسجيل الباب الثالث (التنمية) وكذلك الباب الخامس (الطوارئ) «صفر» إنفاق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2022، في مقابل صرف 93.4% من الإنفاق العام لبابي الرواتب والدعم، بواقع 21 مليار و400 مليون دينار.

جاء ذلك في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل المنقضي.

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وبلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 22.9 مليار دينار، من بينها 13.3 مليار دينار للرواتب، تمثل 58% من إجمالي الإنفاق العام، و8.1 مليار دينار للدعم تمثل نحو 35%، وباقي الإنفاق للنفقات التسييرية 1.5 مليار دينار (6.5%).

وأظهر جدول البيانات تحقيق فائض بقيمة 30 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 52.9 مليار دينار.

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