«المركزي»: 30 مليار دينار فائضا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، تحقيق فائض بقيمة 30 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022.

جاء ذلك في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل المنقضي.

وأظهر جدول البيانات أن إجمالي الإيرادات بلغ 52.9 مليار دينار، أما إجمالي النفقات فلم يتجاوز 22.9 مليار.

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إجمالي الإيرادات

وتفصيليًا، بلغت إيرادات مبيعات النفط 37.4 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 3.2 مليار دينار، وإيراد من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 521 مليون دينار، وإيراد الجمارك 3 ملايين دينار، وإيراد الاتصالات 146 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 60 مليونًا، وإيرادات أخرى 194 مليونًا.