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تقرير «المركزي» 2015 ـ 2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 06:08 مساء
تقرير «المركزي» 2015 ـ 2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات
مقر المصرف المركزي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أظهر التقرير السنوي الاستنثنائي لمصرف ليبيا المركزي أن قيمة الودائع الادخارية لم تصل قيمتها في أفضل الأوقات عن مليار دينار، مشيرا إلى أنها تراوحت  بين 400 مليون دينار و 600 مليون دينار خلال الفترة من 2015 إلى 2020. 

وأرجع التقرير عدم نمو الودائع الادخارية بشكل عام ودون تحديد مدى زمني خلال تلك السنوات إلى ضعف مستوى الوعي بالثقافة المالية بالمجتمع الليبي، بالإضافة إلى غياب أي محفزات تشجيعية من قبل القطاع المصرفي، تعمل على اجتذاب هذا النوع من الودائع.

في حين تضاعفت الودائع تحت الطلب خلال الفترة نفسها بأكثر من نصف قيمتها منذ العام 2014، حين أقفلت في نهاية ديسمبر من العام نفسه عند نحو 56 مليارا و 641 مليون دينار، لتزيد إلى أكثر من 92 مليارا و 530 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020. 

أما الودائع الآجلة فقد فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ العام 2014، إذ  بلغت في نهاية ديسمبر من العام نفسه عند حوالي 21 مليارا 669 مليون دينار، لتهبط إلى 9 مليارات و 224 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020، حسب ما ورد بتقرير المصرف المركزي. 

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وأوضح التقرير أن تلك القيمة (9.22 مليار دينار)  تشمل أوامر دفع اعتبارا من العام 2001، وكذلك التأمين النقدي مقابل خطابات الاعتماد وخطابات الضمان، وعلل المصرف المركزي تآكل تلك الودائع الآجلة إلى منع التعامل بالفوائد الدائنة والمدينة، حسب القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية وتعديلاته.

5 مصارف تستحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع الحصة السوقية 
وأشار تقرير المصرف المركزي  إلى إن خمسة مصارف تجارية فقط  تستحوذ على أكير من ثلاثة أرباع (75%) الحصة السوقية لقطاع المصارف، الأمر الذي يعيق فرص تعزيز الشمول المالي، و معايير السوق المنافسة . 
ورصد التقرير أن هذه المصارف الخمسة ومن بينها مصارف الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة والصحاري تتمتع بمستوى عال من التركز المصرفي، أي أنها تستحوذ  من بين أصل 18 مصرفا يعمل في ليبيا على حصة سوقية أعلى في الأصول  بنسبة تراوحت بين 82.7% و 87.1 % في إجمالي الأصول، وعلى أكثر من 91 % من إجمالي المحفظة الائتمانية للقطاع المصرفي بكامله.
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