«المركزي»: 10.2 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي خلال أربعة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي صرف 10 مليارات و286 مليون دولار في استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل الماضي.

جاء ذلك في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل المنقضي.

مخصصات المصارف التجارية

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف، اليوم الأربعاء، تخصيص 5 مليارات و918 مليون دولار، لتغذية حسابات المصارف التجارية، تشمل 3 مليارات و537 مليون دولار للاعتمادات المستندية، ومليارين و338 مليون دولار لسداد الأغراض الشخصية، و43 مليون دولار للحوالات.

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استخدامات الدولة من النقد الأجنبي

كما خصص المصرف المركزي 668 مليون دولار لاستخدامات الدولة من النقد الأجنبي، منها 57 مليونًا رواتب العاملين بالخارج، و32 مليونًا للعلاج بالخارج، و14 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و117 مليون دولار حوالات لصالح جهات أخرى.

أما دفعات الاعتمادات القائمة لصالح الجهات العامة، فخصص المصرف المركزي 126 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي، و193 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، و48 مليونًا للتعليم والتعليم العالي و81 مليونًا لجهات أخرى.

وباقي استخدامات النقد الأجنبي البالغة 3 مليارات دولار و700 مليون جنيه، فهي التزامات قائمة (اعتمادات مستندية وبواقي).

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المركزي: البيان يتفق مع خطة الإفصاح والشفافية

وقال المصرف المركزي إن «البيان في حلته الجديدة يأتي في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية، وسيواصل جهوده في تطوير الإفصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة المعنية».

وفي 10 مايو، تحدث المصرف عن إصدار بيانات شهرية بالإيراد والإنفاق العام في هيئة جديدة تحقيقا للشفافية، ثم لاحقًا أطلع محافظه الصديق الكبير السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، على ما قال إنها خطة لتطوير الإفصاح في بيانات الإيراد والإنفاق العام، بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة.