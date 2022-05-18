إزالة مبانٍ عشوائية على مسافة 5 كيلومترات في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، إزالة مبانٍ عشوائية على مسافة 5 كيلو مترات في حرم خط الغاز، بمحيط مخيم كروب في مدينة مصراتة.

وقالت إدارة المهام الخاصة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تولت تأمين عملية هدم وإزالة تلك المباني الواقعة بحرم خط الغاز التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في المدينة، بناءً على تعليمات النائب العام.

- بالصور: إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن

- بالصور.. إزالة المباني المخالفة في حرم خط الغاز الساحلي بالمنطقة الغربية

ونفذت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، خلال الأشهر الماضية، عمليات إزالة للمباني العشوائية، في عدة مدن، سواء تلك المقامة على أملاك الدولة أو المقامة بحرم شبكات الكهرباء وخطوط الغاز.

جانب من حملة إزالة مبانٍ عشوائية بحرم خط الغاز في مصراتة (إدارة المهام الخاصة)

جانب من حملة إزالة مبانٍ عشوائية بحرم خط الغاز في مصراتة (إدارة المهام الخاصة)

جانب من حملة إزالة مبانٍ عشوائية بحرم خط الغاز في مصراتة (إدارة المهام الخاصة)

جانب من حملة إزالة مبانٍ عشوائية بحرم خط الغاز في مصراتة (إدارة المهام الخاصة)

جانب من حملة إزالة مبانٍ عشوائية بحرم خط الغاز في مصراتة (إدارة المهام الخاصة)