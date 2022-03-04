Atwasat

بالصور: إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 07:16 مساء
بالصور: إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن
إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن, (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تنفيذ أعمال الإزالة والهدم للمباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي التابع للشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، وذلك ضمن الحدود الإدارية لمدينة زليتن.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، استمرار حملة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، لإزالة وهدم المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي، التابع للشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، بناء على تعليمات النائب العام.

وبحسب البيان، باشرت الإدارة صباح الجمعة، أعمال الإزالة والهدم للمباني المخالفة، انطلاقا من الحدود الإدارية لمدينة زليتن باتجاه الشرق، رفقة مديرية أمن زليتن وجهاز حرس المنشآت النفطية وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي ومختصين من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

- بالصور.. إزالة المباني المخالفة في حرم خط الغاز الساحلي بالمنطقة الغربية

وفي 6 فبراير الماضي، قالت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إن الجهات الأمنية في المنطقة الغربية، باشرت بإزالة المباني المقامة في نطاق حرمة خط الغاز الساحلي الذي تديره الشركة، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم من قوة إنفاذ القانون.

ولفتت الشركة، إلى توجيهات النائب العام، المستشار الصديق الصور، مطلع شهر فبراير الجاري، إلى مدير إدارة إنفاذ القانون، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، بشأن المخالفات التي تتعرض لها شبكة نقل الغاز الساحلي، إذ طالبهما بإزالة تلك المخالفات، التي تتمثل في المباني والمنشآت، وأي نشاط يمارس داخل نطاق حرم خط الغاز المحددة بـ50 مترا على كل جانب.

إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن, (وزارة الداخلية)
إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن, (وزارة الداخلية)
إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن, (وزارة الداخلية)
إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن, (وزارة الداخلية)
إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن, (وزارة الداخلية)
إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن, (وزارة الداخلية)
إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن, (وزارة الداخلية)
إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن, (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020

اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا

بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا
الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية

الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟

ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها
أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم

أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم
33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)

33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا

عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا
ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا

ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا
عقيلة: حكومة باشاغا نالت ثقة 97 نائبا

عقيلة: حكومة باشاغا نالت ثقة 97 نائبا
تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما

تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اعتداء على أنابيب نفط وغاز خام بشركة سرت وخسارة أكثر من 1600 برميل يوميا
اعتداء على أنابيب نفط وغاز خام بشركة سرت وخسارة أكثر من 1600 ...
بالصور: إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن
بالصور: إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن
شركة مواد بناء تعالج الحفر في شوارع طبرق بـ«الأسفلت البارد»
شركة مواد بناء تعالج الحفر في شوارع طبرق بـ«الأسفلت البارد»
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه مبادرة وليامز.. ويدعو إلى الامتناع عن العنف
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه مبادرة وليامز.. ويدعو إلى الامتناع عن ...
الكيلاني تبحث تطورات صرف مخصصات بدل إيجار النازحين والمهجرين
الكيلاني تبحث تطورات صرف مخصصات بدل إيجار النازحين والمهجرين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
الدبيبة: بيان الدول الخمس ينسجم مع خطة حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات
الدبيبة: بيان الدول الخمس ينسجم مع خطة حكومة الوحدة لإجراء ......
«حكومة باشاغا» ترحب ببيان الدول الخمس.. وتؤكد أن مهمتها إجراء الانتخابات دون تأخير
«حكومة باشاغا» ترحب ببيان الدول الخمس.. وتؤكد أن مهمتها ......
5 دول تؤكد دعمها وساطة وليامز.. وتتعهد بمحاسبة من يهدد بالعنف
5 دول تؤكد دعمها وساطة وليامز.. وتتعهد بمحاسبة من يهدد ......
الكيلاني تبحث تطورات صرف مخصصات بدل إيجار النازحين والمهجرين
الكيلاني تبحث تطورات صرف مخصصات بدل إيجار النازحين والمهجرين...
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه مبادرة وليامز.. ويدعو إلى الامتناع عن العنف
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه مبادرة وليامز.. ويدعو إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط