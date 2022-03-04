بالصور: إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تنفيذ أعمال الإزالة والهدم للمباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي التابع للشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، وذلك ضمن الحدود الإدارية لمدينة زليتن.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، استمرار حملة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، لإزالة وهدم المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي، التابع للشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، بناء على تعليمات النائب العام.

وبحسب البيان، باشرت الإدارة صباح الجمعة، أعمال الإزالة والهدم للمباني المخالفة، انطلاقا من الحدود الإدارية لمدينة زليتن باتجاه الشرق، رفقة مديرية أمن زليتن وجهاز حرس المنشآت النفطية وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي ومختصين من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

- بالصور.. إزالة المباني المخالفة في حرم خط الغاز الساحلي بالمنطقة الغربية

وفي 6 فبراير الماضي، قالت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إن الجهات الأمنية في المنطقة الغربية، باشرت بإزالة المباني المقامة في نطاق حرمة خط الغاز الساحلي الذي تديره الشركة، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم من قوة إنفاذ القانون.

ولفتت الشركة، إلى توجيهات النائب العام، المستشار الصديق الصور، مطلع شهر فبراير الجاري، إلى مدير إدارة إنفاذ القانون، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، بشأن المخالفات التي تتعرض لها شبكة نقل الغاز الساحلي، إذ طالبهما بإزالة تلك المخالفات، التي تتمثل في المباني والمنشآت، وأي نشاط يمارس داخل نطاق حرم خط الغاز المحددة بـ50 مترا على كل جانب.

إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن, (وزارة الداخلية)

إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن, (وزارة الداخلية)

إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن, (وزارة الداخلية)

إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن, (وزارة الداخلية)