بالصور.. بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الملف الصحي الإلكتروني الموحد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع تطبیق منظومة الملف الصحي الإلكتروني الموحد، اليوم الأربعاء، وذلك بمقر العيادة المجمعة غوط الشعال، بطرابلس، وبحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح.

وتتضمن المنظومة الصحية الإلكترونية، وفق بيان لوزارة الصحة، كلًا من الملف الصحي الإلكتروني، والبطاقة الصحية الإلكترونية.

وحسب البيان، فإن وزارة الصحة بدأت تنفذ هذا المشروع منذ أكثر من خمس سنوات، وجهزت البنية التحتية لتطبيقه في مدينتي طرابلس وبنغازي خلال المرحلة الأولى، في عيادتي غوط الشعال والكيش المجمعتين، وفق أحدث المعايير الدولية.

عرض مرئي للملف الصحي الإلكتروني

وقدمت اللجنة الفنية عرضًا مرئيًا مفصلًا عن المشروع، ومراحل تنفيذه، ومدى الاستفادة منه في تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب الآلية المتبعة لسير العمل، واستقبال المعلومات من المواطنين، حيث جرى إدخال المعلومات مباشرة من المرضى المترددين على العيادة.

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وحث أبوجناح على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات الفنية الواجب توفرها في المنظومة، لضمان أمن وسلامة البيانات الخاصة بالمواطنين، وللحفاظ على خصوصية البيانات وعدم تلفها أو فقدانها. حضر اللقاء أعضاء اللجنة الفنية المختصة بتنفيذ المشروع، ومدير عام الهيئة العامة للاتصالات سليمان علي هاشم.

من مراسم إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع تطبیق منظومة الملف الصحي الإلكتروني، 18 مايو 2022. (وزارة الصحة)

من مراسم إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع تطبیق منظومة الملف الصحي الإلكتروني، 18 مايو 2022. (وزارة الصحة)

من مراسم إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع تطبیق منظومة الملف الصحي الإلكتروني، 18 مايو 2022. (وزارة الصحة)

من مراسم إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع تطبیق منظومة الملف الصحي الإلكتروني، 18 مايو 2022. (وزارة الصحة)