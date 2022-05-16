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الصحة: استيراد أدوية 4 أمراض من الشركات الدولية المصنعة مباشرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 03:49 مساء
الصحة: استيراد أدوية 4 أمراض من الشركات الدولية المصنعة مباشرة
وكيل وزارة الصحة توفيق الدرسي خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة المركزية للعطاء العام، 16 مايو 2022. (وزارة الصحة)
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، تحديث القوائم النمطية للأدوية التخصصية الخاصة بمرضى الأورام، والسكر، ونقص المناعة المكتسب، وأدوية الأمراض النفسية، وتضمينها بالعطاءات العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي مع أعضاء اللجنة المركزية للعطاء العام، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأكد الدرسي أن «وزارة الصحة ستتعامل مباشرة مع الشركات الدولية المصنعة للأصناف الدوائية التخصصية، والتي تتوفر فيها أفضل الأدلة على النجاعة والمأمونية». وقال إن «الوزارة ستستعين بلجان فنية متخصصة تضم عددا من الاستشاريين لتحديث القوائم النمطية، قبل اعتمادها».

لجان إنجاز العطاء العام للدولة
من جانب آخر، أكد أن وزارة الصحة ستدعم عمل اللجان المشكلة لإنجاز العطاء العام للدولة، لتتمكن من إنجاز المهام المناطة بها، في أقرب وقت.

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ومن المقرر، وحسب وزارة الصحة، أن يغطي العطاء العام احتياجات الدولة الليبية من (الأدوية التخصصية، والأدوية العامة، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات ومشغلات المختبرات، ومستلزمات الأشعة، ومستلزمات الأسنان، ومستلزمات العظام)، الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة.

وفي الثامن عشر من أبريل الماضي، ناقش اجتماع بوزارة الصحة سبل تحسين البنية التحتية لمعاهد ومراكز علاج السرطان في ليبيا، وتوطين العلاج بالداخل، وآليات العلاج بالخارج، وفرص التدريب للعناصر الطبية والطبية المساعدة في المجالات كافة.

وكيل وزارة الصحة توفيق الدرسي خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة المركزية للعطاء العام، 16 مايو 2022. (وزارة الصحة)
وكيل وزارة الصحة توفيق الدرسي خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة المركزية للعطاء العام، 16 مايو 2022. (وزارة الصحة)
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