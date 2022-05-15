محامون بالمنطقة الشرقية يستنكرون احتجاز زميلهم العرفي ويطالبون بإطلاقه فورا

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت نقابة المحامين في بنغازي والمرج والبيضاء وقفات احتجاجية، اليوم الأحد، للتنديد باحتجاز المحامي عدنان عبدالقادر العرفي، منذ يوم الخميس الماضي بسجن الكويفية ببنغازي.

ودانت نقابة المحامين ببنغازي، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»،«بأشد العبارات واقعة اعتقال عدنان العرفي خارج سلطة القانون»، مطالبة بإخلاء سبيله فورًا.

واعتبرت النقابة الواقعة «إخفاءً قسريًا لمخالفته أبسط حقوق الإنسان»، وذلك لعدم حصول الجهة المتحفظة على المحامي على إذن بالتحقيق معه.

- محامون يتظاهرون أمام مجمع المحاكم في طرابلس ويطالبون بإطلاق الموقوفين ومحاسبة الفاسدين

وتابع البيان: «النقابة إذ ترفض هذا العمل الذي يعد جريمة في حد ذاته تُحمِّل الجهات الأمنية في مدينة بنغازي وتحديدًا جهاز الأمن الداخلي المسؤولية الكاملة عن ما يحدث للمحامي عدنان».

وأكدت أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من قام باعتقاله وتقديم شكاوى لجهات الاختصاص ومكتب النائب العام، لافتة إلى أنها على تواصل مع المحامين في نقابة بنغازي، وكل النقابات الفرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال «هذه الجريمة» و«تصعيد الموقف».

ونشرت صفحة نقابة المحامين بنغازي على «فيسبوك» بيانين آخرين عن المحامين بمدينة المرج، والمحامين بالبيضاء.

جانب من وقفة احتجاجية لنقابة المحامين بنغازي. الأحد 15 مايو 2022 (صفحة النقابة على فيسبوك)

جانب من وقفة احتجاجية لنقابة المحامين بنغازي. الأحد 15 مايو 2022 (صفحة النقابة على فيسبوك)

جانب من وقفة احتجاجية لنقابة المحامين بنغازي. الأحد 15 مايو 2022 (صفحة النقابة على فيسبوك)