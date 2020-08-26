محامون يتظاهرون أمام مجمع المحاكم في طرابلس ويطالبون بإطلاق الموقوفين ومحاسبة الفاسدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 12:38 مساء
جانب من تظاهر المحامين أمام مجمع المحاكم في طرابلس، 26 أغسطس 2020 (صورة من فيديو للمظاهرة: الإنترنت)

تظاهر عدد من المحامين والصحفيين أمام مجمع المحاكم في العاصمة طرابلس صباح اليوم الأربعاء، ضد الاعتقالات والفساد، مطالبين بحرية الرأي والتعبير، ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين، وإطلاق جميع الموقوفين، والإسراع في محاسبة الفاسدين. 

وهتف المتظاهرون «لا شرقية .. ولا غربية .. ليبيا وحدة وطنية» و «لا لا للفساد » و«الدستور .. الدستور.. لبناء دولة القانون» ورفعوا لافتات كتب عليها: «من حقي التظاهر ومن واجبك حمايتي»، و«التظاهر السلمي من مظاهر الدولة المدنية، ولا لتكميم الأفواه». 

مطالب نقابة المحامين
وتلا نقيب المحامين بيانا صادرا عن النقابة العامة للمحامين تدين فيه الاعتداء على حق التظاهر السلمي والحرية والتعبير المكفول قانونا، وتحتج على أي انتهاكات، مطالبة بوقف الاعتداء و«قتل المتظاهرين».

اقرأ أيضا: متظاهرون يصلون إلى بيت السراج في طرابلس

وشددت على ضرورة ملاحقة من اعتدوا على المتظاهرين وتسليمهم إلى العدالة، وكذلك تحقيق مطالب الشعب من دون خوف أو إرهاب، كما دعت إلى رفع معاناة المواطن الليبي وعدم اتباع سياسة تكميم الأفواه والترهيب.

وطالبت النقابة بإطلاق جميع الموقوفين الذين جرى اعتقالهم، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وتقديم أدلة ملموسة على ذلك فورا، مع سرعة إنهاء الأجسام الموازية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وخروج جميع القوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا فورا، وتوجيه رسالة للدول الداعمة الحرب في ليبيا بضرورة التوقف عن دعم الحرب، إضافة إلى ضرورة إعادة تصدير النفط، وإنتاجه.

المكان الذي شهد أول وقفة في العاصمة في 2011
وأمام مقر مجمع المحاكم في طرابلس، نظم قضاة ومحامون ووكلاء نيابة في 21 نوفمبر العام 2011 أول وقفة احتجاجية في العاصمة ضد القتل والعنف التي ارتكبتها أجهزة النظام السابق بحق المتظاهرين الذين أشعلوا ثورة فبراير في مدينة بنغازي.

وتشهد طرابلس احتجاجات على تردي الخدمات وتفشي الفساد منذ الأحد الماضي، فيما يطالب المتظاهرون بإبعاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج عن السلطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يبلغ برشلونة بالرحيل
رياضة عالمية
حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة ...
ليبيا
وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الالتفاف حول ليبيا
ليبيا
المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا: أصبحنا أكثرية وهناك «ثورة سلمية ديمقراطية» ...
دولى
بومبيو مطمئنا نتانياهو: أميركا ستضمن التفوق العسكري الإسرائيلي
دولى
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: 572 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 11 حالة
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تستيقظ فيروسات ما قبل التاريخ لتفتك بنا؟