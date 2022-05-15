إزالة قذائف هاون قرب محطة كهرباء شمال بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

تمكن أعضاء هيئة السلامة الوطنية بمدينة بني وليد، من إزالة وانتشال عدد من قذائف الهاون الصغيرة ومتوسطة الحجم بالقرب من محطة 66 الكهربائية شمال المدينة تمهيدًا للتخلص منها.

وذكر مصدر بمكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن رئيس وأعضاء وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بالفرع توجهوا إلى موقع القذائف لإزالتها ونقلها فور ورود بلاغ عنها من أحد المواطنين.

هيئة السلامة الوطنية تطالب أهالي بني وليد بالإبلاغ عن المخلفات الحربية

كما طالب مكتب هيئة السلامة الوطنية بمدينة بني وليد الأهالي بضرورة الإبلاغ والتواصل مع الهيئة في حال العثور على أية مخلفات حربية بأودية المنطقة، التي تشكل خطرًا كبيرًا يهدد حياة المواطنين داخل المدينة.

- إزالة قذائف صغيرة ومتوسطة الحجم قرب أحد المنازل في بني وليد

- تفجير 5 أطنان من مخلفات الحروب في بني وليد

وفي 23 فبراير الماضي، أعلن مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد، تدمير كمية من مخلفات الحروب التي جرى جمعها من عدة أماكن في المنطقة خلال المدة الماضية، عبر تفجيرها في أحد المواقع جنوب المدينة.

قذائف هاون جرى إزالتها وانتشالها بالقرب من محطة كهرباء شمال بني وليد. (الإنترنت)