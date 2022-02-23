تفجير 5 أطنان من مخلفات الحروب في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

تخلص فريق نزع الألغام والمفرقعات ومخلفات الحروب بمكتب هيئة السلامة في مدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، من كمية من مخلفات الحروب التي جرى جمعها من عدة أماكن في المنطقة من قبل الفرق التابعة للمكتب خلال المدة الماضية، عبر تفجيرها في إحدى المواقع جنوب المدينة.

وقال عضو مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد، غيث الشارف لـ«بوابة الوسط» إن المخلفات الحربية التي جرى التخلص منها اليوم تقدر بحوالي 5 أطنان من المواد غير المتفجرة، مشيرًا إلى أن الفرق التابعة للمكتب تمكنت من إزالتها من الوديان والمنازل بعد إبلاغ المواطنين عنها.

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وجدد مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد مطالبته المواطنين بضرورة الإبلاغ عن وجود أي جسم غريب داخل وادي المدينة وعدم لمسه أو الاقتراب منه.

فريق هيئة السلامة الوطنية أثناء التجهيز لتفجير مخلفات الحروب بأحد المواقع جنوب المدينة. (الإنترنت)

فريق هيئة السلامة الوطنية أثناء التجهيز لتفجير مخلفات الحروب بأحد المواقع جنوب المدينة. (الإنترنت)

فريق هيئة السلامة الوطنية أثناء التجهيز لتفجير مخلفات الحروب بأحد المواقع جنوب المدينة. (الإنترنت)