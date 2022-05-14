وليامز: اتفقت مع عقيلة على أهمية التوافق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، إنها اتفقت مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على « أهمية التوصل إلى توافق في الآراء بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لتيسير إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري سليم».

جاء ذلك خلال لقاء جمع وليامز مع عقيلة في العاصمة المصرية القاهرة، التي تستضيف، غدًا الأحد، الجولة الثانية لاجتماعات لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري للانتخابات، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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وأوضحت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» إن اللقاء تطرق إلى «المسار الدستوري، بما في ذلك الاجتماع المرتقب للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة والذي سيبدأ يوم غدٍ».

ماذا قال بليحق عن لقاء وليامز وعقيلة؟

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان، إن لقاء عقيلة مع وليامز بحث «المسار الدستوري، ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسوَّدة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة».

كما تطرق إلى «مستجدات الأوضاع في ليبيا»، وأيضًا «ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري» المقدمة من الحكومة المكلف برئاسة فتحي باشاغا، إضافة إلى عقد مجلس النواب جلسة رسمية خلال الفترة المقبلة في مدينة سرت «دعمًا لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية بعيدًا عن سطوة الميليشيات المسلحة أو غيرها».