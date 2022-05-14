المسار الدستوري والسلطة التنفيذية ضمن مشاورات عقيلة ووليامز في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، «المسار الدستوري، ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسوَّدة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة»، على ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الأحد، الجولة الثانية لاجتماعات لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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وقال بليحق في بيان نشره موقع مجلس النواب، إن الاجتماع، الذي عُقد في القاهرة، بحث «مستجدات الأوضاع في ليبيا»، وأيضًا «ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري» المقدمة من الحكومة المكلف برئاسة فتحي باشاغا، إضافة إلى عقد مجلس النواب جلسة رسمية خلال الفترة المقبلة في مدينة سرت «دعمًا لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية بعيدًا عن سطوة الميليشيات المسلحة أو غيرها».

وليامز تتحدث عن أهمية تحقيق «نتائج ملموسة» باجتماعات القاهرة

وفي وقت سابق اليوم، اتفقت وليامز مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية يائيل لمبرت، على ضرورة تحقيق اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، المعنية بالمسار الدستوري «نتائج ملموسة».

وأضافت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»: «يتعين أن نحترم حق الشعب الليبي في انتخاب مَن يحكمه بشكل ديمقراطي من خلال صندوق الاقتراع، وبناءً على إطار دستوري ثابت. كما أنه من المهم أيضًا الحفاظ على الهدوء في البلاد».