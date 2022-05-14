«مكافحة الأمراض»: ليبيا من أقل البلدان إقبالا على تلقي لقاح «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن ليبيا تعد من أقل البلدان إقبالًا على تلقي اللقاح والآلاف من السكان قضوا بسبب الجائحة.

وناشد المركز، في بيان، جميع المواطنين «بسرعة التوجه لمراكز التطعيم لأخذ لقاح كورونا حماية لهم من الإصابة بأعراض الفيروس»، وفق الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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مراكز التلقيح مستمرة في العمل

وأكد المركز في بيان، أن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، مستمرة في العمل على مستوى البلاد للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي والصحي في البلاد.

ووفق آخر إحصاءات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، جرى تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 30 أبريل إلى 5 مايو الجاري.