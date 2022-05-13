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مصرف ليبيا المركزي يعلن محاور اجتماع الكبير ونورلاند في تونس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 10:15 مساء
مصرف ليبيا المركزي يعلن محاور اجتماع الكبير ونورلاند في تونس
لقاء الكبير ونورلاند بمقر السفارة الأميركية في تونس، الجمعة 13 مايو 2022، (مصرف ليبيا المركزي)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، مساء اليوم الجمعة، محاور اجتماع المحافظ الصديق عمر الكبير مع المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التي جرت بمقر السفارة الأميركية في العاصمة التونسية.

وتركزت محاور الاجتماع، بحسب ما نشره مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» على ثلاثة محاور هي «خطة مصرف ليبيا المركزي في تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح وكذلك تطوير بيان الإيراد والإنفاق العام في هيئته الجديدة ومستجدات مشروع توحيد مصرف ليبيا المركزي» .

خطوات إيجابية لتعزيز مساءلة المؤسسات المالية الليبية
وفي وقت سابق، قالت السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» إن الكبير أطلع نورلاند خلال اللقاء على «الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية في الإنفاق العام»، معتبرة أنها «تعزز مساءلة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية بهدف منح الليبيين الثقة في أن الأموال العامة تُنفق لمصلحتهم».

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وشدد نورلاند خلال مقابلة مع قناة الوسط «WTV»، أذيعت مساء أمس الخميس، على ضرورة أن يعمل مصرف ليبيا المركزي على «إيجاد فرص واضحة ومقننة لخطابات الاعتماد من أجل إيجاد فرصة مواتية للجميع».

توحيد مصرف ليبيا المركزي مسؤولية الليبيين
وأكد نورلاند خلال حديثه على أن عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي هي «مسؤولية الليبيين أنفسهم» وليس من مسؤولية الولايات المتحدة، مشيرًا إلى إحراز تقدم خلال محادثات أجريت بالخصوص جرى خلالها تقديم توصيات للمساعدة على توحيد المصرف.  

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