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نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 10:21 مساء
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
سفير الولايات المتحدة الأميركية ريتشارد نورلاند خلال مقابلة مع قناة الوسط مذاعة مساء الخميس 12 مايو (لقطة من الشاشة)
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قال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، إن مجموعة العمل الاقتصادية كانت تسعى لإيجاد آلية لإدارة عائدات النفط، لكن تفاجئنا بأن مصطفى صنع الله وقع تحت ضغوط كبيرة وتم تحويل أكثر من 2.6 مليار دولار.

وتابع في مقابلة مع قناة «الوسط»، أذيعت مساء الخميس: «كنا نفضل التأني ولا يتم التحويل حتى تجرى مناقشة هذه الآلية، وحتى نعيد الثقة لدى الشعب الليبي بأن هذه الأموال ستذهب إلى المكان المناسب».

وأضاف أن الآلية التي جرى مناقشتها بشأن إيرادات النفط هي «آلية بقيادة ليبية يشارك فيها القادة الليبيون، وعندما اجتمعت مجموعة العمل الاقتصادية في تونس أول أبريل كان هناك ممثلون عن حكومة الوحدة وعن الشرق ومؤسسة النفط والمصرف المركزي».

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وأوضح أن الاجتماع ناقش إمكانية التوافق بين الأطراف الليبية حول الأولويات، من حيث الإنفاق خاصة باب الرواتب والدعم والمشروعات الاستثمارية والواردات الضرورية كالسلع الغذائية.

ومجموعة العمل الاقتصادية تابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا وتضم ممثلين عن (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا).

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