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الكبير يطلع نورلاند على خطوات زيادة الشفافية في الإنفاق العام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 07:00 مساء
الكبير يطلع نورلاند على خطوات زيادة الشفافية في الإنفاق العام
لقاء الكبير ونورلاند في تونس، 13 مايو 2022، (السفارة الأميركية)
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أطلع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، على خطوات المصرف لزيادة الشفافية في الإنفاق العام

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إن الكبير استعرض مع نورلاند، خلال اجتماع في تونس اليوم الجمعة «الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية في الإنفاق العام»، حسب بيان على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضاف البيان أن تلك الخطوات «تعزز مساءلة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية بهدف منح الليبيين الثقة في أن الأموال العامة تُنفق لمصلحتهم».

مقترح آلية لإدارة عائدات النفط
وخلال مقابلة مع قناة الوسط «WTV»، قال نورلاند إن مجموعة العمل الاقتصادية الدولية بشأن ليبيا، ناقشت خلال اجتماع مطلع أبريل الماضي آلية إدارة عائدات النفط، بمشاركة كافة الأطراف، من الشرق والغرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المجموعة ليست من تضعها، ولكن الليبيين من خلال (ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفريق فتحي باشاغا والمصرف المركزي ومؤسسة النفط وممثلين عن المنطقة الشرقية).

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وأضاف: «لكن تفاجأنا بتحويل (رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط) مصطفى صنع الله، أكثر من 2.6 مليار دولار، بعد وقوعه تحت ضغوط كبيرة»، متابعًا: «كنا نفضل التأني ولا يتم التحويل حتى تجري مناقشة هذه الآلية، وحتى نعيد الثقة لدى الشعب الليبي بأن هذه الأموال ستذهب إلى المكان المناسب».

شكل جديد لبيانات الإيراد والإنفاق العام
كما وعد مصرف ليبيا المركزي بإصدار بياناته الشهرية بالإيراد والإنفاق العام «في هيئته الجديدة» تحقق الشفافية، وذلك بدءًا بالبيان الخاص بشهر أبريل الماضي، المقرر صدوره خلال أيام.

وفي هذا الإطار، اجتمع الكبير، الإثنين الماضي، مع الفريق المكلف بتطوير إفصاح المصرف عن بيانات الإيراد والإنفاق العام، حرصا على تحقيق «الشفافية والإفصاح».

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