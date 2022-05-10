«المركزي» يعلن إصدار بيانات الإيراد والإنفاق في هيئة جديدة حرصا على «الشفافية»

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصرف ليبيا المركزي إنه سيصدر بيانه الشهري بالإيراد والإنفاق العام عن شهر أبريل الماضي خلال الأيام المقبلة، وذلك «في هيئته الجديدة».

وأشار المصرف إلى اجتماع المحافظ الصديق الكبير أمس الإثنين، مع الفريق المكلف بتطوير إفصاح المصرف عن بيانات الإيراد والإنفاق العام، حرصا على تحقيق «الشفافية والإفصاح»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عجز كبير خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

وأظهر تحليل بيانات إيرادات الدولة الليبية وإنفاقها خلال الربع الأول من العام الجاري وجود عجز كبير بلغت قيمته 11.3 مليار دينار، وذلك بنسبة 332% من إجمالي الإيرادات البالغة 3.4 مليار دينار.

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بل إن هذا العجز يزيد بمعدل أربعة أضعاف عن قيمة إيرادات النفط، إذ يمثل نسبة 434% خلال الربع نفسه، وفق تحليل الأرقام الواردة في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر أخيرا عن الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضيين.

وكشف التحليل أن إيرادات الفترة نفسها (3.4 مليار دينار) لم تغط غير نسبة 17.68% من إجمالي الإنفاق الفعلي الذي سجل 14.7 مليار دينار، شكلت الرواتب فيه نسبة 63% والدعم 31.3% والنفقات التسييرية 4.6%، في حين لم ينفق دينار واحد على التنمية (الباب الرابع) التي سجلت مع الطوارئ (الباب الخامس) صفر في المئة.