الدبيبة يوجه بصرف 600 دينار علاوة شهرية للعاملين في الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بمنح علاوة ميدانية شهرية للعاملين بالشركة العامة للكهرباء بقيمة 600 دينار تصرف اعتبار من يناير العام 2022.

أعلن ذلك خلال مشاركته في حفل تكريم وزارة العمل والتأهيل للعاملين بشركة الكهرباء تحت شعار «عمالنا نبض حياتنا» إحياءً ليوم العمال العالمي، حسب صفحة حكومتنا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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كما تفقد الدبيبة مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي، الذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 90%، حسب بيان سابق لشركة الكهرباء.

وتؤكد الشركة أن المحطة ستغطي جزءا كبيرا من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.