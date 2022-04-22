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الدبيبة: صرف 9 أشهر من منحة الأبناء.. وجار مراجعة علاوة الزوجة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 01:57 صباحا
الدبيبة: صرف 9 أشهر من منحة الأبناء.. وجار مراجعة علاوة الزوجة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، عن صرف 9 أشهر من منحة الأبناء، وفق تعليمات أصدرتها في الرابع عشر من مارس الماضي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال الدبيبة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن العمل جارٍ لصرف علاوة الزوجة بعد مراجعتها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

- الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن 6 أشهر للمصارف.. ومخصصات المهجرين خلال يومين

وفي 18 أبريل الجاري أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، عن إحالة منحة الأبناء للمصارف عن الأشهر الستة من أبريل حتى سبتمبر للعام الجاري 2022، وذلك بعدما صُرفت الأشهر الثلاثة الأولى من العام (يناير وفبراير ومارس).

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