«الكهرباء»: إنجاز ما يزيد على 90% من مشروع غرب طرابلس الاستعجالي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء، «إنجاز ما يزيد على 90%» من مشروع غرب طرابلس الاستعجالي، الذي تعول عليه الشركة لتغطية جزء كبير من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.

وأجرى مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة المهندس وئام العبدلي، ظهر اليوم الأربعاء، جولة ميدانية إلى مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الجولة تأتي «للاطلاع على آخر تطورات المشروع والوقوف على الأعمال النهائية الجارية بالمشروع، الذي وصل إلى نسب إنجاز ما يزيد على 90 %».

تغطية العجر الحاصل في الشبكة الكهربائية

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي «سيوفر تغطية جزء كبير من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، التي تعمل الشركة جاهدة لاستكماله قريبا».

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وأوضحت أن تنفيذ مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي يأتي في إطار سعي الشركة العامة للكهرباء للرفع من القدرات الإنتاجية للشبكة، حيث بدأت الشركة تنفيذ الأعمال المدنية والحفريات في مايو 2021.

المخط الاستراتيجي للشركة العامة للكهرباء

وتسعى الشركة العامة للكهرباء من خلال المشروع للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للشركة الذي يشمل إنشاء ثلاث محطات، منها واحدة في محطة مصراتة بقدرة 640 ميغاوات، وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميغاوات.

مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)

مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)

زيارة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)

زيارة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)

مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)