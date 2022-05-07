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تاهوا في البحر منذ 10 أيام.. القوات التركية تنقذ 17 مهاجرا قبالة مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 07:57 مساء
تاهوا في البحر منذ 10 أيام.. القوات التركية تنقذ 17 مهاجرا قبالة مصراتة
محاولة إنقاذ مهاجرين بعرض البحر المتوسط. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها العاملة في ليبيا، أنقذت 17 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل مدينة مصراتة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «الأناضول» التركية، إن العناصر على متن فرقاطة «تي سي جي غوكتشه أدا» العاملة ضمن مجموعة المهام البحرية التركية، أنقذوا 17 مهاجرًا على متن قارب، مساء الخميس.

وأضافت أن الطبيب المناوب في الفرقاطة أجرى الفحوصات اللازمة للمهاجرين على الفور، حيث كان 12 منهم بصحة جيدة، وأربعة في حالة فقدان للوعي، في حين توفي مهاجر واحد بعد فشل جهود إنقاذه كافة، وأشارت إلى أن المهاجرين يحملون الجنسية البنغالية، وكانوا في حالة إبحار منذ عشرة أيام.

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إعادة 4461 مهاجرًا إلى ليبيا
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، إعادة خفر السواحل الليبي 4461 شخصًا إلى ليبيا أثناء محاولتهم الهجرة بطرق غير قانونية، ووفاة 114 مهاجرًا آخرين، خلال أربعة أشهر.

وقالت المنظمة في بيان، إن المهاجرين جرى إنقاذهم، واعتراضهم خلال محاولة إبحارهم وإعادتهم إلى ليبيا، وذلك في الفترة بين يناير وأبريل 2022، مشيرة أن بين المهاجرين 3 آلاف و876 رجلا بالغًا، و126 قاصرًا، فضلًا عن 410 نساء، و49 قاصرات.

في المقابل، لقي 114 مهاجرًا غير شرعي حتفهم خلال الفترة سالفة الذكر، فيما فقد الاتصال بـ436 آخرين، وهم في عداد المفقودين. وفي العام الماضي جرى إعادة 32 ألفًا و425 مهاجرًا إلى ليبيا بعد إنقاذهم في البحر، مقابل تسجيل وفاة 662 مهاجرًا، وفقدان 891 آخرين، خلال 12 شهرًا.

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