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«الهجرة الدولية»: إعادة 4013 مهاجرا إلى ليبيا خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 02:50 مساء
«الهجرة الدولية»: إعادة 4013 مهاجرا إلى ليبيا خلال 2022
إنقاذ مهاجرين من عرض البحر غرب طرابلس، 17 نوفمبر 2021، (وزارة الداخلية)
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قالت المنظمة الدولية للهجرة «IOM»، إن أكثر من 4000 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا منذ بداية العام 2022، فيما تُوفي 95 غرقًا، وفُقد أثر 381 آخرين، علمًا بأن العام الماضي شهد توقيف وإعادة 32 ألفًا و425 مهاجرًا إلى ليبيا.

وأضافت المنظمة في تقرير صدر، أمس الثلاثاء: «جرى اعتراض أكثر من 4 آلاف (4013) شخصًا في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام»، مبينةً أن «من بين هؤلاء، هناك 122 قاصرًا»، وفق ما نقلت عنها وكالة «آكي» الإيطالية.

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وفي الفترة من 10 إلى 16 أبريل وحدها، أعيد 45 مهاجرًا»، فيما واجه 95 مهاجرًا مصيرهم المحتوم في محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط منذ يناير الماضي، حسب المنظمة، مشيرة إلى تسجيل 662 آخرين في عداد المفقودين.

وشهد يوم الجمعة الماضي آخر حادث غرق لمهاجرين، إذ انقلب قارب خشبي صغير كان يحمل على متنه 35 شخصًا قبالة ساحل صبراتة في ليبيا، وجرى انتشال ست جثث فقط بينما فقد أثر الـ29 الآخرين.

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