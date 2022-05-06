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القوات البحرية التركية تنقذ 17 مهاجرا إفريقيا شمال غرب مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 07:04 مساء
القوات البحرية التركية تنقذ 17 مهاجرا إفريقيا شمال غرب مصراتة
المهاجرون الذي أنقذوا شمال غرب مصراتة من قبل القوات البحرية التركية. (مكتب المرام والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
alwasat radio

أعلن مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، مساء اليوم الجمعة، أن القوات البحرية التركية أنقذت 17 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة شمال غرب مدينة مصراتة.

وأكد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية عبر صفحته على «فيسبوك» أن عملية الانقاذ جرت أمس الخميس بالتنسيق والتعاون بين القوات البحرية التركية وحرس السواحل القطاع الأوسط في منطقة المسؤولية الليبية.

إنزال المهاجرين بقاعدة الخمس البحرية
وأشار مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إلى أن المهاجرين جرى إعادتهم وإنزالهم في قاعدة الخمس البحرية، مشيدا بتعاون القوات البحرية التركية لإنقاذ المهاجرين رغم صعوبة الطقس وارتفاع الأمواج.

- إنقاذ 20 مهاجرا قبالة ساحل زوارة

وأكد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين واتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

انقاذ أكثر من 20 مهاجرا قبالة الزاوية
وأمس الخميس، نفذت دوريات تابعة لحرس السواحل الليبي عمليتي انقاذ لأكثر من 20 مهاجرا، حيث تمكنت إحدى الدوريات في العملية الأولى من انقاذ 20 مهاجرا كانوا على متن قارب مبحر نحو الشواطئ الأوروبية شمال غرب مدينة زوارة.

وفي العملية الثانية، أعلن مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، انقاذ عدد من المهاجرين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة من قبل دورية أخرى، انطلقت من نقطة حرس السواحل وأمن الموانئ مرسى ديلة.

المهاجرون الذي أنقذوا شمال غرب مصراتة من قبل القوات البحرية التركية. (مكتب المرام والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
المهاجرون الذي أنقذوا شمال غرب مصراتة من قبل القوات البحرية التركية. (مكتب المرام والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
المهاجرون الذي أنقذوا شمال غرب مصراتة من قبل القوات البحرية التركية. (مكتب المرام والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
المهاجرون الذي أنقذوا شمال غرب مصراتة من قبل القوات البحرية التركية. (مكتب المرام والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
المهاجرون الذي أنقذوا شمال غرب مصراتة من قبل القوات البحرية التركية. (مكتب المرام والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
المهاجرون الذي أنقذوا شمال غرب مصراتة من قبل القوات البحرية التركية. (مكتب المرام والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
القوات البحرية التركية تنقذ 17 مهاجرا إفريقيا شمال غرب مصراتة
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