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الخطوط الإفريقية: إنهاء أزمة المعتمرين العالقين وبدء عودتهم لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 01:55 صباحا
الخطوط الإفريقية: إنهاء أزمة المعتمرين العالقين وبدء عودتهم لليبيا
إحدى طائرات الخطوط الجوية الأفريقية، (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، اليوم الخميس، أنها حصلت على موافقة من السلطات السعودية بتسيير رحلاتها من صالة الحجيج (الصالة الجنوبية)، وذلك تفاديًا للازدحام الحاصل بالمطار خلال الأيام الماضية، اعتبارا من مساء اليوم الخميس.

وطالبت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، المعتمرين الليبيين بضرورة التواصل مع مندوبي وكالات السفر للاستعلام عن مواعيد الرحلات حسب جدولتها الجديدة.

- الخطوط الأفريقية تعلن خطوة لتفادي أزمة التكدس في مطار جدة

الأمر نفسه أكدته الهيئة العامة للرقابة الإدارية، بالإعلان عن انتهاء أزمة المعتمرين الليبيين العالقين بمطار جدة، وبدء إجراءات عودتهم اعتبارًا اليوم الخميس.

وأضافت الهيئة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية هشام الشامي اتصل برئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية الذي أفاده بحل المشكلة.

وأول أمس الثلاثاء قالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، إنها تسعى لنقل رحلاتها إلى مطارات أخرى قريبة لتفادي أي تأخير قد يحصل نتيجة الارتباك الذي يواجهه المسافرون القادمون من الأراضي المقدسة، عبر مطار جدة.

وشهد مطار الملك عبدالعزيز بجدة تكدسًا خلال اليومين الماضيين، حيث أظهرت مقاطع مصورة عبر «تويتر»، افتراش عدد كبير من المسافرين داخل وخارج المطار، وسط حالة من الفوضى.

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