الخطوط الأفريقية تعلن عن خطوة لتفادي أزمة التكدس في مطار جدة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لنقل رحلاتها إلى مطارات أخرى قريبة لتفادي أي تأخير قد يحصل نتيجة الارتباك الذي يواجهه المسافرون القادمون من الأراضي المقدسة، عبر مطار جدة.

وأضافت أن التأخير في الرحلات ناتج عن الازدحام الشديد في حركة الطيران، وعدم قدرة شركات المناولة وخدمات المطار عن الإيفاء بمتطلبات الرحلات لجميع الشركات الدولية والعالمية المشغلة إلى ومن مطار جدة.

وأضافت الخطوط الأفريقية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن مطار جدة يشهد عددًا كبيرًا من إقلاع وهبوط الرحلات من شتى دول العالم للعودة بالمعتمرين، مما تسبب في التأخير جميع الشركات الدولية.

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ولفتت إلى أن توقيت الرحلات مرتبط بمواعيد خدمات أرضية وغيرها، وحينما تتأخر رحلة تتأثر باقي الرحلات، مشيرة إلى أنها تسعى وبوتيرة سريعة لنقل رحلاتها إلى مطارات أخرى قريبة لتفادي أي تأخير قد يحصل.

وفي سياق متصل، أعن مسؤول في مطار جدة عن الاستعانة بشركة عالمية لتشغيل المطار، وتوفير الكفاءة التشغيلية ونقل المعرفة.

ويشهد مطار الملك عبدالعزيز بجدة تكدسًا خلال الساعات الماضية، حيث أظهرت مقاطع مصورة عبر تويتر، افتراش عدد كبير من المسافرين داخل وخارج المطار، وسط حالة من الفوضى.