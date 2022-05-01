البعثة الأممية تنتهز فرحة العيد وتدعو الليبيين لـ«لم الشمل»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الأحد، جميع الليبيين لوضع كل الخلافات جانباً ولم الشمل والمضي قدماً مستلهمين القيم المثلى للتآخي والمحبة وتعزيز سبل السلام والأمن والازدهار في ليبيا.

جاء ذلك في بيان نشرته صفحته البعثة على «فيسبوك»، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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وتقدمت البعثة بالتهاني والتبريكات إلى الشعب الليبي بحلول عيد الفطر، لافتة إلى أنها «مناسبة للابتهاج والاحتفال والفرح تنتهزها البعثة لتدعو كافة الليبيين لوضع كل الخلافات جانباً ولم الشمل».