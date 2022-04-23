الدبيبة: الاهتمام بالمديريات الحدودية يساهم في علاج أزمة التهريب

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ضرورة الاهتمام بمديريات الأمن الحدودية للتغلب على تهريب الوقود، الذي تزايد خلال الفترات الأخيرة، مع تهريب نحو 40% من إجمالي ما تنتجه ليبيا، حسبما صرح في وقت سابق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وأضاف الدبيبة، في مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية، اليوم السبت، أن «التهريب أصبح معلنًا وسمعنا حتى عن بيع البشر وهذا شيء منافٍ لديننا وأخلاقنا، ولذلك لا بُد من الاهتمام بالمديريات الحدودية»، داعيًا إلى ضبط مصروفات وزارة الداخلية خلال العام الجاري «لتكون أكثر دقة».

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وأشار إلى دور الوزارة في تأمين الانتخابات، معتبرًا أن الانتخابات السابقة شهدت اختراقات في بعض المناطق، «لذلك فنحن نريد تقليص كل المشاكل هذا العام، وهذه المهمة على عاتق وزارة الداخلية».