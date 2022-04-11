ضبط شاحنة تهريب وقود على طريق القريات - الشويرف

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت سرية الشويرف التابعة للمنطقة العسكرية الغربية من ضبط شاحنة تهريب وقود سعة 20 ألف لتر، إثر نصب كمين محكم لها على الطريق الصحراوي بالقرب من منطقة القريات أثناء فترة الإفطار، وفق صفحة المنطقة العسكرية الغربية على «فيسبوك».

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الغربية، إن السرية قامت بإنقاذ سائق شاحنة بعد تعرضه لحادث سير على الطريق العام الرابط بين القريات - الشويرف.

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وأضاف أن أفراد السرية أسعفوا السائق إلى مستشفى القريات وحصر وحفظ أمواله البالغة قيمتها 16 ألف دينار، وتسليمها إلى أهله بعد حضورهم.