الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، النائب العام بالتحقيق في تصريحات الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة، فیصل قرقاب، بشأن طلب الدبيبة منه هاتفيًا التعاقد مع شركة حديثة تدعى «لاثرون»، وعلاقة ذلك بإقالته من منصبه.

وقال الدبيبة، في خطاب إلى النائب العام أرفقه بنسخة من تصريحات قرقاب، إن الأخير اتهمه «زوزًا» بأنه كان «وراء توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية»، نافيًا أن يكون «قد طلب منه توقيع عقد معين» أو أن «عدم حدوث ذلك كان سببًا في إقالته».

الدبيبة يتحدث عن رسالة هاتفية تُفنِّد اتهامات قرقاب

وأعرب الدبيبة عن استعداده للإدلاء بأقواله في الواقعتين، مرفقًا بخطابه نسخة من رسالة أرسلها إليه فيصل قرقاب على هاتفه الشخصي من هاتفه مباشرة، قال الدبيبة إنها «تُفنِّد تمامًا إدعائه ذلك».

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وكان قرقاب يتحدث في لقاء مع برنامج «مقابلة خاصة» على قناة الوسط «WTV»، عندما قال إن الدبيبة طلب منه هاتفيًا التعاقد مع شركة «لاثرون» لتنفيذ خدمة تتمثل في «تحسين جودة الاتصالات في المساكن والأماكن الداخلية»، مقابل 47 مليون دولار، رغم كون الخدمة نفسها تتكلف 900 ألف دولار.

وأرجع قرقاب سبب توقيفه أواخر العام الماضي إلى هذه القضية، عندما قال «لا»، لافتا إلى أنه «تعرَّض لابتزاز».

وقال قرقاب إن شركة «لاثرون» تتبع نجل عبدالحميد الدبيبة، وأنهما اجتماعا معًا، لافتًا إلى أن أشخاصًا محسوبين على الحكومة خيَّروه «بشكل واضح وصريح» بين الانصياع أو الخروج من الشركة.

الدبيبة: للحكومة دور في الإفراج عن قرقاب

وفيما لم يتطرق الدبيبة إلى مسألة تبعية الشركة إلى نجله، أشار إلى دور الحكومة في التواصل مع النيابة العامة للإفراج عن قرقاب «نظرًا لتواصل ذويه وأهله معنا وتقديرًا لظروفه الصحية».

واختتم الدبيبة خطابه بقوله: «إننا لا نرغب في معاقبة متجني، أو جزية مدعي، لكننا نسعى لدولة مستقرة، يحترم فيها الجميع، والتي لن تكون إلا عندما يتحمل كل مشوش على الرأي العام بالأكاذيب والتدليس مسؤوليته القانونية أمام القضاء».

وفي 10 يناير الماضي، أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، القبض على قرقاب، قبل أن يجري الإفراج عنه في وقت لاحق.

وفي 17 أكتوبر 2021 عيَّنت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، مجلس إدارة جديدا للشركة برئاسة محمد بن عياد خلفا لفيصل قرقاب، وفق نص القرار رقم (4) لسنة 2021.